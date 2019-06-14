В Киеве назвали условие для выплаты украинской пенсии жителям Донбасса

Киев, 14 июня. В украинском правительстве рассказали, при каком условии Киев согласится платить пенсионные выплаты жителям Донбасса.

Как передает РИА Новости, с заявлением на тему выступил министр социальной политики Украины Андрей Рева, уточнив, кто именно из проживающих на востоке страны граждан может рассчитывать на социальную поддержку.

«Люди, которые переходят через линию разграничения, получают пенсию на территории Украины. Кто не пересекает ее, то нужно разбираться, почему они этого не делают», — заявил член украинского правительства.

Кроме того, Андрей Рева добавил, что власти Украины якобы знают, какой размер пенсионных выплат составляет на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, однако назвать точные цифры он отказался.

К слову, ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская выступила с заявлением, что украинские власти за последние пять лет задолжал жителям ДНР и ЛНР более 1,8 млрд долларов.

Как напоминает «Газета.ru», украинские власти перестали платить гражданам с неподконтрольных районов Донбасса пенсии, зарплаты бюджетникам и все другие социальные выплаты с середины лета 2014 года.

С апреля 2015 года власти Донецкой народной республики и Луганской народной республики начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Добавим, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.