Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Военный совет Судана заявил о готовности дать ответ на любой политический шантаж

34
0 Оставить комментарий

Военный совет Судана заявил о готовности дать ответ на любой политический шантаж

Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана сделал специальное заявление по поводу последних событий в Судане, сообщает Anadolu Agency.

Как отметили в ПВС, Совет не будет подвергаться какому-либо внутреннему или внешнему давлению, либо политическому шантажу.

В Переходном военном совете заявили, что вооруженным силам удалось сорвать две попытки переворота за последний период.

Руководство Совета в настоящее время стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства, отметили в ПВС.

Ранее Переходный военный совет Судана призвал оппозиционеров прекратить акции протеста

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов.

 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров