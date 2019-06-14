Военный совет Судана заявил о готовности дать ответ на любой политический шантаж
Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана сделал специальное заявление по поводу последних событий в Судане, сообщает Anadolu Agency.
Как отметили в ПВС, Совет не будет подвергаться какому-либо внутреннему или внешнему давлению, либо политическому шантажу.
#الخرطوم — المجلس الانتقالي: لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي— الحدث (@AlHadath) June 13, 2019
В Переходном военном совете заявили, что вооруженным силам удалось сорвать две попытки переворота за последний период.
Руководство Совета в настоящее время стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства, отметили в ПВС.
Ранее Переходный военный совет Судана призвал оппозиционеров прекратить акции протеста.
В Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов.