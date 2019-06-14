Британский министр предупредил об экзистенциальном кризисе ВТО

Лондон, 14 июня. ВТО ждет системный кризис, если участники организации не предпримут срочные меры по борьбе с торговыми войнами и протекционизмом. Об этом глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил по итогам встречи с министрами торговли G20 в Японии.

По его словам, участники переговоров сошлись на необходимости создания справедливой, свободной, прозрачной и предсказуемой инвестиционной и торговой среды, а также назвали нужной поддержку многосторонней торговой системы. Но министр считает, что в настоящее время ВТО сталкивается с проблемами, которые способны привести к системному кризису организации.

«ВТО в настоящее время сталкивается с одним из самых больших испытаний с момента своего создания, и при всей напряженности ее функций это может стать экзистенциальным кризисом. Необходимо принять срочные и решительные меры для защиты глобальной торговой системы, какой мы ее знаем», — предупредил Фокс.

Помимо связанных с урегулированием споров внутри ВТО проблем, нужно решать и касающиеся глобальной торговли вопросы, отметил министр. К ним Фокс отнес протекционизм и торговые войны.

По мнению министра, странам необходимо объединиться и ответить на эти вызовы не путем повышения тарифов или односторонних действий, но с помощью участия в ВТО. В то же время в условиях кризиса организация не может принести выгоды процветания во всем мире или помочь поддержать развивающиеся страны в глобальной торговой системе, считает министр.