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Переходный военный совет Судана дал оценку действиям ССП

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Переходный военный совет Судана дал оценку действиям ССП

Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана выпустил заявление, в котором указал, что Союз суданских профессионалов (ССП) пытается разрушить систему безопасности и военную систему в Судане, информирует Anadolu Agency.

В ПВС отметили, что несмотря на деятельность ССП, Переходный военный совет приветствует позитивные подходы профсоюза. В Совете при этом указали на то, что ССП как профсоюзу не хватает единого руководства или единства

Посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг ранее поблагодарил Москву за содействие мирному урегулированию политического кризиса в его стране.

Ранее стало известно, что в Судане была пресечена очередная попытка военного переворота. В результате были задержаны 68 офицеров. Ими оказались сторонники экс-президента Омара аль-Башира.

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Автор: Сергей Петров
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