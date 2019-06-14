Переходный военный совет Судана дал оценку действиям ССП

Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана выпустил заявление, в котором указал, что Союз суданских профессионалов (ССП) пытается разрушить систему безопасности и военную систему в Судане, информирует Anadolu Agency.

В ПВС отметили, что несмотря на деятельность ССП, Переходный военный совет приветствует позитивные подходы профсоюза. В Совете при этом указали на то, что ССП как профсоюзу не хватает единого руководства или единства

#الخرطوم — المتحدث باسم المجلس الانتقالي: هناك مواقف إيجابية من قوى التغيير نقدرها ونرحب بها — الحدث (@AlHadath) June 13, 2019

Посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг ранее поблагодарил Москву за содействие мирному урегулированию политического кризиса в его стране.

Ранее стало известно, что в Судане была пресечена очередная попытка военного переворота. В результате были задержаны 68 офицеров. Ими оказались сторонники экс-президента Омара аль-Башира.