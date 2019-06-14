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ФСБ задержала сторонника ИГ в Забайкалье

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ФСБ задержала сторонника ИГ в Забайкалье

Чита, 14 июня. В Забайкальском крае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1.

По данным пресс-службы силового ведомства, 23-летний гражданин России прибыл в Читу из другого российского региона для нелегального приобретения оружия и боеприпасов.

«Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Как сообщает «Газета.ru», ранее задержанный молодой человек активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в Интернете. В настоящее время в отношении мужчины проводятся следственно-оперативные мероприятия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Константин Терехов
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