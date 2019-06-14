Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа Украиной

Киев, 14 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа через два года. С таким заявлением экс-глава государства выступил в эфире украинского телевидения.

Порошенко отметил, что потребление российского газа сократилось за пять лет с 51 до 10 миллиардов кубометров.

«И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене. И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ», — выразил мнение политик.

Киев отказался от закупок газа у «Газпрома» в ноябре 2015 года. В настоящее время Украина закачивает в хранилища приобретенное по реверсу в Европе топливо. Основным поставщиками газа стали Словакия, Венгрия и Польша.

Украинское руководство заявляет, что ему удалось «слезть с российской газовой иглы». Но оптимизм Киева не разделяют многие чиновники и политики. Согласно их расчетам, прямые поставки из России обходились бы стране дешевле.

Представитель президента при правительстве Украины Андрей Герус ранее заявил, что бизнес может создавать частные компании, которые будут закупать российский газ и продавать его на внутреннем рынке, сообщила RT. Таким образом чиновник прокомментировал результаты переговоров политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которые прошли на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава российской госкорпорации отметил, что в случае прямых поставок цена на газ для украинской стороны окажется на 25% ниже, чем цена получаемого реверсом из Европы топлива.