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ПНС напомнил о своей роли в обеспечении безопасности народа Судана

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ПНС напомнил о своей роли в обеспечении безопасности народа Судана

Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана обратился к гражданам страны со специальным заявлением. Anadolu Agency сообщает, что только вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всего Судана.

«Мы единственные, кто отвечает за безопасность страны и ее народа, а не кто-либо другой», — отмечается в заявлении данной структуры.

Как заявил ПВС, руководство Совета также стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства. 

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Автор: Сергей Петров
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