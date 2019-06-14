ПНС напомнил о своей роли в обеспечении безопасности народа Судана
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Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана обратился к гражданам страны со специальным заявлением. Anadolu Agency сообщает, что только вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всего Судана.
«Мы единственные, кто отвечает за безопасность страны и ее народа, а не кто-либо другой», — отмечается в заявлении данной структуры.
عاجل | المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: نحن المسؤولون الوحيدون عن أمن البلاد وشعبها وليس أي جهة أخرى— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 13, 2019
Как заявил ПВС, руководство Совета также стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства.
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