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Алибасова могут вывезти из России

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Алибасова могут вывезти из России

Москва, 14 июня. Бари Алибасов-младший рассказал о планах перевозки отца в одну из европейских клиник для прохождения реабилитации.

Об этом сын российского продюсера заявил в интервью телеканалу ТВЦ, уточнив, что отъезд за границу будет возможен тогда, когда Бари Алибасову станет лучше и угроза его жизни минует.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», — пояснил Бари Алибасов-младший.

При этом сын продюсера уточнил, что речь идет именно о реабилитации, так как, по его мнению, качественную реанимационную помощь его отцу могут оказать только российские специалисты.

Алибасов-младший добавил, что у зарубежных врачей мало практики в этом вопросе, и поэтому именно сейчас семья продюсера не собирается обращаться за помощью к иностранным медикам.

«В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — констатировал Бари Алибасов-младший.

Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. 

Алибасова могут вывезти из России

Продюсеру диагностировали ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В настоящее время Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

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Автор: Константин Терехов
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