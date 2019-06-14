Военный совет Судана напомнил, что ССП не представляет весь народ страны целиком

Хартум, 14 июня. Переходный военный совет (ПВС) Судана сделал специальное заявление по поводу последних событий в стране, сообщает Anadolu Agency.

Как отметили в ПНС, руководство Союза суданских профессионалов (другое название — «Ассоциация профессионалов Судана». — Прим. ФАН) всеми силами старается разрушить систему безопасности и военную систему в Судане, чего ему не удается.

При этом ССП не представляет весь суданский народ целиком, а самому профсоюзу не хватает единого руководства, отметили в Переходном военном совете.

عاجل | المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: قوى إعلان الحرية والتغيير بمفردها لا تمثل الشعب السوداني بالكامل — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 13, 2019

В ПВС подчеркнули, что вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всего Судана, а само понятие «военный» следует воспринимать как «защитник народа».

Военный — не значит против народа, пояснили в Переходном военном совете.

#الخرطوم — المتحدث باسم المجلس الانتقالي: البزة العسكرية لا تتناقض مع شعار المدنية — الحدث (@AlHadath) June 13, 2019

В Судане 11 апреля состоялся госпереворот. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти и заключен под стражу. ПВС взял на себя обязанности по руководству страной. Абдул Фаттах аль-Бурхан возглавил ПНС. Военный совет намерен в течение двух лет провести выборы и передать власть избранному президенту Судана.

Ранее на заседании Африканского дискуссионного клуба Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в России Бабикер Надир Юсиф Эльтайеб рассказал, когда ситуация в Судане выйдет из фазы турбулентности. Посол заявил, что положение дел в стране стабилизируется, когда военные, захватившие власть, передадут ее гражданскому обществу.