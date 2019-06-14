Сенатор Цеков рассказал, как происходит работа над уже существующими законами

Москва, 14 июня. Сенатор от Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков назвал анализ правоприменения законов обязательной работой законодательных органов.

Член Совфеда прокомментировал решение Госдумы проанализировать применение статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

«Наша задача — не только осуществлять законодательную деятельность, но и проводить правоприменительный анализ, то есть насколько та или иная статья любого закона действует, не наносит ли она какой-то вред, выполняется она или не выполняется», — цитирует сенатора журнал «Слово и Дело».

Цеков отметил, что это стандартная для органов законодательной власти работа. По словам сенатора, статью могут изменить, если для этого обнаружат основания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что даст профильным комитетам специальное поручение провести анализ правоприменительной практики по ст. 303 УК РФ. По его словам, решение принято в связи с ситуацией вокруг специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Журналиста задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Пять дней спустя министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено.