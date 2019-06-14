Дипломаты РФ задействуют все средства для освобождения Вышинского, заявили в МИД

Москва, 14 июня. Российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

С заявлением на тему в интервью РИА Новости выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел, статс-секретарь Григорий Карасин.

«Идет работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы», — заявил российский высокопоставленный дипломат.

«Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу. Будем прилагать для этого максимальные усилия», — констатировал заместитель министра иностранных дел России.

Напомним, что свое задержание и последующий арест сам Кириллл Вышинский назвал незаконными, поскольку они полностью основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

Журналист напомнил, что он был арестован без решения суда, после чего сотрудники Службы безопасности Украины также, без каких-либо предъявленных документов, провели обыск в его квартире.

Кроме того, Вышинский привел данные экспертизы публикации «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии», которую провел украинский НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Оказалось, что согласно выводам эксперта, ничего крамольного, противоправного «в статье не содержится». Также в публикации не содержится «признаков антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов».

Как напоминает «Газета.ru», Вышинского на Украине обвиняют в госизмене и нелегальном обороте оружия. В последний раз Подольский районный суд продлил арест журналисту до 22 июля.