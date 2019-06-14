Болтон считает, что избрание Зеленского дает шанс на мир на Донбассе

Вашингтон, 14 июня. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон увидел в избрании президентом Украины Владимира Зеленского шанс на мир в Донбассе и улучшение российско-американских отношений. Об этом он написал в микроблоге Twitter после встречи с посланником Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером.

«Встречался сегодня с посланником Волкером, чтобы обсудить переговоры с Украиной, и пришли к выводам, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, что является ключевым шагом в улучшении отношений между США и Россией — но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие», — считает Болтон.

Ранее советник президента США высказывался в адрес России более радикально. Во время встречи Болтона с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто поднимался вопрос о противостоянии «пагубному влиянию России», сообщила Газета.ru.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, после произошедшего на Украине госпереворота. Поводом послужил отказ местных жителей признать пришедшее к власти руководство страны. По данным ООН в результате конфликта погибли около 13 тысяч человек.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года стороны приняли три документа по деэскалации конфликта. Но украинская сторона продолжает обстрелы объектов на территориях ЛНР и ДНР, несмотря на соглашения о перемирии.