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Вооруженные силы остаются гарантом безопасности Судана, заявили в ПВС

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Вооруженные силы остаются гарантом безопасности Судана, заявили в ПНС

Хартум, 14 июня. Вооруженные силы Судана остаются гарантом безопасности страны, сообщает Переходный военный совет (ПВС) страны, информирует Anadolu Agency.

Данное заявление было сделано в свете последних событий. Как сообщил ПВС, в последнее время в Судане были совершены две попытки переворота, которые в итоге были сорваны.

«Мы удерживаем две группы военных, которые пытались совершить их», — сообщил ПВС в ходе пресс-конференции.

Вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всей страны и ее народа, подчеркнули в Совете.

Ранее Переходный военный совет Судана опроверг информацию о попытке переворота, однако подтвердил аресты армейских офицеров.

 

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Автор: Сергей Петров
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