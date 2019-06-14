Вооруженные силы остаются гарантом безопасности Судана, заявили в ПНС

Вооруженные силы остаются гарантом безопасности Судана, заявили в ПВС
Хартум, 14 июня. Вооруженные силы Судана остаются гарантом безопасности страны, сообщает Переходный военный совет (ПВС) страны, информирует Anadolu Agency.
Данное заявление было сделано в свете последних событий. Как сообщил ПВС, в последнее время в Судане были совершены две попытки переворота, которые в итоге были сорваны.
«Мы удерживаем две группы военных, которые пытались совершить их», — сообщил ПВС в ходе пресс-конференции.
Вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всей страны и ее народа, подчеркнули в Совете.
عاجل | المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: القوات المسلحة تظل هي الضامن لأمن الوطن ومكتسباته— العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) June 13, 2019
Ранее Переходный военный совет Судана опроверг информацию о попытке переворота, однако подтвердил аресты армейских офицеров.