Экс-президент Хорватии заявил о катастрофических последствиях антироссийских санкций

Загреб, 14 июня. Антироссийские санкции имели катастрофические последствия для экономики Хорватии. Об этом заявил бывший президент страны Степан Месич.

«С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций», — заявил Месич в интервью газете «Известия».

Экс-глава государства назвал ограничительные меры в отношении России незаконными, так как Запад ввел их без согласия ООН.

По данным газеты, экспорт хорватских товаров в Россию ранее превышал 400 миллионов долларов. В настоящее время показатель находится на уровне 200 миллионов долларов.

Отношения РФ и Запада ухудшились после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Западные страны и их союзники обвинили Москву во вмешательстве в дела соседнего государства и использовали это в качестве повода для введения санкций.

Россия неоднократно опровергала обвинения Запада. Вхождение Крыма в состав РФ в Москве объясняют волеизъявлением крымского народа, так как за воссоединение с Россией на референдуме проголосовали 95% крымчан. Кремль подчеркивает, что Крым вошел в состав РФ в соответствии с международными нормами.

Законность антироссийских санкций вызывает сомнения даже на Западе. Созданная в Европарламенте фракция евроскептиков «Идентичность и демократия», выступила против продления введенных в отношении России ограничительных мер, сообщила Газета.ru. Вице-председатель фракции Йорг Мойте заявил, что на действия России санкции никак не повлияют, даже если Евросоюз будет продлевать их еще 10 лет.