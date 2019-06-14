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Россия

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России

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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России

Москва, 14 июня. За неделю разведывательную деятельность у границ России вели 29 летательных аппаратов.

Российские истребители поднимались в воздух десять раз. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, отмечает газета «Красная звезда».

Ранее Газета.ru сообщила, что США планируют разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующую декларацию подписали на текущей неделе глава Белого дома Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда.

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Автор: Виктор Мальцев
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