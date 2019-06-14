Госдума проанализует правоприменение статьи УК РФ о фальсификации доказательств

Москва, 14 июня. Директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что решив провести анализ применения статьи УК РФ о фальсификации доказательств при расследовании уголовных дел нижняя палата просто следует намеченному курсу.

«Я думаю, что это связано с тем, что Дума пытается быть в повестке дня. Здесь, очевидно, есть общественный запрос на то, чтобы несколько ограничить те злоупотребления, которые случаются со стороны, прежде всего, полиции и других правоохранительных структур», — цитирует Маркова журнал «Слово и дело».

Эксперт обозначил в качестве проблемы практику «крышевания» бизнеса сотрудниками правоохранительных органов и их участие в «разборках». По словам Макарова, существует необходимость вывода сотрудников правоохранительных органов из этого сектора. Существующие в стране законы экс-депутат считает проработанными. Но иногда оставляет желать лучшего их применение.

Эксперт положительно оценил инициативу Госдумы. По его мнению, следование повестке дня поднимет авторитет этого госоргана в глазах граждан России.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что даст профильным комитетам поручение проанализировать правоприменительную практику по статье о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), сообщила Газета.ru. Он не исключил, что по итогам анализа статья будет скорректирована.

Напомним, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков, но 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено.