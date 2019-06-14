Экс-депутат Рады показал страшные последствия блокады Крыма для украинцев

Киев, 14 июня. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о последствиях блокады Крыма для украинцев. Мнением он поделился в соцсети «ВКонтакте».

По словам парламентария, граничащие с Крымом районы затапливает выходящей из перекрытого Северо-Крымского канала водой. За годы блокады обеспечивающие работу канала насосы вышли из строя, средства на их ремонт не выделяются, сообщил Журавко.

Депутат подчеркнул, что канал был прорыт «для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур». Сейчас, по его словам, из-за переизбытка воды окрестным населенным пунктам грозит экологическая катастрофа.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — поделился опасениями депутат.

Если ситуация не изменится, среди местного населения могут разразиться эпидемии, констатировал Журавко. Парламентарий призвал срочно открыть Северо-Крымский канал и вновь запустить в работу дренажную систему и насосные станции.

Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, после проведенного в ответ на госпереворот на Украине референдума о самоопределении. За воссоединение с Россией проголосовали 95% крымчан.

Киев считает полуостров своей, «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права. Вопрос о статусе полуострова в Москве считают закрытым.