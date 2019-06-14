Президент Израиля высоко оценил уровень сотрудничества с Россией

Тель-Авив, 14 июня. Президент Израиля Реувен Ривлин высоко оценил уровень сотрудничества с Москвой и назвал РФ одним из лучших друзей еврейского государства. Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю Дня России в израильском городе Герцлия.

«Сегодня мы отмечаем День России - одного из ближайших союзников и самых больших друзей Израиля. Сегодня Россия и Израиль вместе сталкиваются с проблемами и вместе превращают их в возможности, мы работаем вместе, чтобы бороться с терроризмом и силами, которые угрожают стабильности нашего региона», — цитирует Ривлина ТАСС.

Президент Израиля напомнил, что Россия заплатила высокую цену за победу над нацистами, и призвал не забывать эту жертву «ради лучшего будущего для всех нас».

Глава еврейского государства подчеркнул, что антисемитизм в наши дни снова поднимает голову. Он рассказал о решимости твердо противостоять ненависти в любой форме, в том числе расизму. Президента России Владимира Путина Ривлин назвал «великим союзником в борьбе с антисемитизмом».

Президент Израиля также отметил приверженность России и ее руководства безопасности еврейского государства и напомнил об участии российского коллеги в обеспечении возвращения останков пропавшего солдата Захарии Баумеля.

Захария Баумель пропал без вести 11 июня 1982 года при выходе танкового батальона Армии обороны Израиля из окружения. Бой произошел у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа), подразделение потеряло в нем до 35 солдат и офицеров.

Более 37 лет Израиль не оставлял попыток обнаружить своего солдата. Помощь в его поиске оказала Россия. В начале апреля в Москве российская сторона передала останки Баумеля премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщила Газета.ru. Погребение прошло 4 апреля на родине солдата.