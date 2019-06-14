В МИД отметили резкое увеличение поставок грузинских товаров в Россию

Прага, 14 июня. Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что поставки грузинских товаров на российский рынок в первом квартале 2019 года выросли на 42% по сравнению с прошлым. Доля России во внешней торговле Грузии также увеличилась.

«Поставки грузинских товаров на российский рынок возросли в первом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года на 42%, доля России во внешней торговле Грузии увеличилась до 11,6%», ― сказал замминистра в ходе очередного раунда переговоров в Праге со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

По словам Карасина, две трети вина, производимого Грузией, покупаются Россией, что является чрезвычайно важным для экономики республики.

Главными статьями грузинского экспорта в РФ является вино, вода, ферросплавы, центрифуги и медикаменты. Россия поставляет в Грузию нефтепродукты, пшеница, уголь, газ и продукты питания, пишет «Газета.ру».