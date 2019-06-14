Проститутки и пьяные дебоши: номинантов на премию Немцова подбирают по его образу и подобию

Лжецы, наркоманы, воры, педофилы – частые гости немецкого Бонна, где на радость спонсорам с Запада ежегодно вручают премию Немцова за отстаивание «демократических ценностей» в российском обществе. Вполне понятно, что получают ее всякие аморальные личности. И это не удивительно, ведь сам Немцов хоть и имеет славу «главного светоча» оппозиции, но нравственностью никогда не отличался.

«Скандальные номинанты»

В немецком городе Бонне 12 июня прошла уже четвертая по счету церемония вручения премии Бориса Немцова. Само мероприятие имеет устойчивый статус «аморального» из-за приезжающих за наградами номинантов. Хотя сами лауреаты, конечно, так не считают и позиционируют себя как борцов за будущее России и развитие демократии. Только вот за труды им воздают беглый вор-олигарх Ходорковский, координатор наркоскандальной «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) Владимир Кара-Мурза, бывший посол США в России Майкл Макфол, а также ряд иных лиц с Запада, имеющих отношение к НАТО и другим атлантическим структурам. Награждают те, кто «больше всех радеет» за процветание России.

В этом году приз от западных спонсоров в размере 10 000 евро получила член совета «Открытой России» и правозащитница и Анастасия Шевченко. Та самая «узница совести», которая бросила умирать свою старшую дочь-инвалида ради обнаженных политических акций и борьбы за либеральные ценности. Ранее на премию Немцова номинировали скандально известного руководителя региональной правозащитной организации «Мемориал» Юрия Дмитриева, уличенного в педофилии. Совет фонда Немцова также обращал внимание на Михаила Светова, который признавался в отношениях с 15-летней девочкой и настаивал на понижении возраста сексуального согласия. Естественно, среди номинантов был и любитель биткоинов, шикарных особняков и пляжей Алексей Навальный.

Возникает резонный вопрос: как так получается, что денежное вознаграждение за отстаивание идей демократии получают прозападные геи, педофилы, воры, наркоманы? Ответ лежит на поверхности. Сам Немцов был абсолютно проамериканским политиком, активно сотрудничающим с Западом по целому спектру важных вопросов. Например, оппозиционер оказывал содействие США в ходе формирования так называемого «списка Магнитского», а позднее регулярно встречался с известными русофобами сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном и Роном Джонсоном. При встрече Немцов передал им имена 13 россиян для включения их в расширенный список. Также известно, что деятельность российского либерала финансировал американский миллиардер Джордж Сорос. Некоторые зарубежные издания утверждают, что он также помогал США составлять список санкций против российских политиков из-за присоединения Крыма в 2014 году.

Кроме того, Немцов, которого многие в оппозиции считают кумиром, никогда не был добродетельным и нравственным человеком. Он любил пьянствовать, развлекаться с проститутками и двуличничал, называя своих же коллег по оппозиционному цеху «овощами и пингвинами». Однако он всегда благосклонно относился к прозападным либералам, выступающим против российской власти.

Какие либералы, такие и идолы

Один из владельцев московского ресторана, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, каким на самом деле был Немцов, когда он не выступал с пламенными политическими речами на публике. Политик в своих загулах нередко терял человеческий вид.

Владелец столичного ресторана «Терраса» рассказывал о пристрастиях Немцова к алкоголю и легкодоступным женщинам. Он отличался хамством и не считал персонал заведения за людей: грубил барменам и официантам, позволял себе оскорбления. «Светоч» ставил себя настолько выше «простых смертных», что кидал в людей пачки денег и вызывал прямо в ресторан проституток, превращая заведение в бордель. Он напивался настолько сильно, что мог лежать на полу ресторана в собственной рвоте.

Историй о загулах Немцова очень много, но все они напоминают плохой бразильский сериал с однотипным сюжетом, повторяющимся из серии в серию. В «алкотурах» меняются только действующие лица. Например, на свой 52-й день рождения политик напился в арендованном ресторане вместе с олигархом Фридманом и Ройзманом.

Жены, эскортницы, дети

Борис Немцов вел активную личную жизнь, не отказывая себе в удовольствии провести вечер, день или месяц с какой-нибудь красивой дамой. Несмотря на то, что политик был официально женат на Раисе Немцовой, он часто пользовался услугами элитных эскортниц и проституток. Аморальную жизнь либерального оппозиционера ранее вскрыло информационное издание Life.

Кто не знал, то цена Родины сегодня - 10 000 евро. Столько получают лауреаты премии Немцова в Бонне за антироссийскую деятельность и прогиб Западу. Церемония вручения прошла 12 июня. Борис - жулик, алкоголик и бабник, который народные деньги на элитных профурсеток спускал. pic.twitter.com/fDShfq1BHw — СтранныйПесель (@ScrewyDog) June 13, 2019

Журналисты рассказали о путешествиях Немцова по зарубежью, которые щедро оплачивались из народных пожертвований, собранных на проведение политических исследований. С собой на отдых оппозиционер часто брал любимую VIP-эскортницу Анастасию Огневу (прозвище «Рыжик»). К слову, Настя – девушка не из дешевых. Ранее она числилась на сайте Ecscortmodeli, на котором посуточное сопровождение клиентов стартовало со стоимости в 1000 долларов. Вместе с ней Немцов хорошенько оттягивался на премиальных курортах в ОАЭ и Израиле, забывая о своей жене и супружеской клятве. Любовь к проституткам Немцов пронес через всю свою жизнь и был убит в Москве в компании украинской эскортницы Анны Дурицкой.

Из-за разнузданного образа жизни у Немцова было очень много детей и многие от разных женщин. От своей официальной жены Раисы политик имеет дочь Жанну. От журналистки Екатерины Одинцовой – дочь Дина и сын Антон. От секретаря Ирины Королевой у него родилась дочь Софья, а от Екатерины Ифтоди – сын Борис. Несмотря на любовь Немцова к своим женщинам и детям, после смерти его семейство устроило без оглядки и совести настоящий дерибан оставшегося имущества.

А делить было что, учитывая счета в «Альфа-Банке» и наличие акций российских компаний.

«Коллеги – овощи»

Несмотря на принадлежность к оппозиционному лагерю, Немцов недолюбливал своих коллег «по либеральному цеху» и унижал электорат. Об этом стало известно после скандальной публикации Life телефонных переговоров политика. На записях оппозиционер называл избирателей «трусливыми хомячками», «овощами» и «пингвинами», а Эдуарда Лимонова охарактеризовал «мразью». Немцов в разговорах цинично призывал не вовлекать митингующих в стычки, иначе неженки начнут вопить, что их использовали как «пушечное мясо».

Критика власти, частые митинги, скрытая ненависть к жителям РФ и использование их в своих целях выдает в Немцове типичного прозападного либерала, который любил кутить и расшатывать социально-политическую ситуацию в стране. Тем же самым сегодня занимается Навальный, «Открытая Россия» и другие либеральные силы. При всем этом странным кажется одно, как аморальный Немцов стал сакральной «жертвой режима», идолом и примером для подражания? Вполне вероятно, что его убийство не было связано с его псевдополитической деятельностью. С таким образом жизни и отношением к людям, хамским и наглым поведением, он, наверняка, нажил себе немало врагов.