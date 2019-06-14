Мать осужденной в США россиянки рассказала, как ее дочь хотели убить в тюрьме

Москва, 14 июня. Гражданку РФ Богдану Осипову, осужденную в Штатах за то, что она вывезла своих детей в Россию без согласия мужа-американца, сотрудники тюрьмы хотели убить, заявила ее мать Юлиана Флипюк.

В интервью RT Флипюк рассказала, что сразу после задержания «Богдану поместили в камеру, где она могла только стоять». Потом в камере изолятора округа Батлер вместе с ней сидели еще сорок человек. За несколько дней до заседания суда присяжных девушку перевели в одиночную камеру. Из-за этого было практически невозможно выяснить, что делали с Осиповой в тот момент.

«Из медицинских отчетов, которые мы получили с большим трудом, выяснилось, что ей ввели без ее согласия сильные психотропные лекарства. Я считаю, что это была попытка уничтожить мою дочь, лишить ее здравого смысла и жизни. Ее хотели убить», — рассказала Флипюк.

По словам женщины, когда они навещали Осипову в медицинском центре Carswell в штате Техас, куда ее направили после изолятора округа Батлер, «она была в дистрофическом состоянии». Девушка находилась в инвалидном кресле, была обездвижена, не могла есть, пить, говорить.

«Богдана физически и психически была абсолютно здоровым человеком. В Батлере за два-три дня ее буквально превратили в калеку», — рассказала она.

Флипюк отметила, что «врачам Carswell понадобилось восемь месяцев», чтобы восстановить здоровье ее дочери. При этом Осипова «до сих пор она не помнит ничего с момента, как оказалась в одиночной камере».

Напомним, Богдану Осипову приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она увезла в Россию дочь, спасая ее от побоев мужа — гражданина США. Американский суд счел действия женщины «похищением», а ее требования по выплате алиментов назвал «вымогательством». Россиянку задержали в сентябре 2017 года.

МИД России потребовал освободить осужденную в США российскую гражданку. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что Осипова «в полной мере ощутила на себе подход по принципу «русская — значит виновна».

Отметим, после очередного неоднозначного приговора в отношении российской гражданки в США аналитики Фонда защиты национальных ценностей составили топ-10 россиян, осужденных в США. В списке представлены некоторые наиболее громкие случаи американского «правосудия». В топ вошли Роман Селезнев, Виктор Бут, Константин Ярошенко, Марина Бутина и другие.