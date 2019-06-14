В РФ необходимо законодательно защищать молодежь от одиозных провокаторов, заявил эксперт

Москва, 14 июня. Правоприменительная практика по статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» будет тщательно изучена депутатами Государственной думы России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что это будет сделано в ближайшее время.

По словам спикера, для детального разбора практического применения этой статья будет создана рабочая группа. Все необходимые поручения он пообещал дать на прошлой неделе.

«Не откладывая в долгий ящик, на следующей неделе мы дадим поручения профильным думским комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по госстроительству и законодательству проанализировать правоприменительную практику по этой статье», ― подчеркнул Володин.

Он напомнил об инциденте с корреспондентом издания «Медуза» Иваном Голуновым, отметив, что «антинаркотическая» статья УК РФ тоже может нуждаться в корректировке.

Издание «НьюИнформ» приводит комментарий руководителя АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрия Захарова. По его словам, дело Голунова не имеет непосредственного отношения к данным законодательным инициативам – они происходят в Госдуме постоянно в рамках рутинной работы депутатов.

«Изменение или дополнение законодательства РФ – это ответственное дело законотворцев и специалистов уголовного права. Этот процесс в Госдуме постоянно», ― сказал он.

Захаров подчеркнул, что российская молодежь не должна страдать из-за одиозных провокаторов, которые выманивают их на запрещенные митинги.

«Нужно вырвать из рук манипуляторов нашу молодёжь. Наши юноши и девушки не должны страдать из-за одиозных провокаторов. Ведь судьбы наших молодых граждан на запрещенных митингах оппозиции организаторов и их спонсоров не интересуют. Нужно уже законодательно защищать молодёжь от этих сиюминутных конъюнктурщиков», ― подчеркнул эксперт.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту хранения и распространении наркотических средств. Однако 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста.

Уголовное преследование журналиста было прекращено благодаря конструктивным действиям представителей Совета при президенте РФ по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы.