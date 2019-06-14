В России отказались ограничивать количество кошек и собак в квартире

Москва, 14 июня. Инициатива о введении ограничения на количество домашних животных в зависимости от площади жилья не будет реализована в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Предложение ранее подготовил комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенаторы предлагали ограничить число домашних животных, исходя из площади жилья. Инициатива также предусматривала создание единой информационной базы для учета домашних животных и введение их обязательной идентификации.

По словам Бурматова, предложение не будет реализовано.

«Мы буквально только что убедили их отказаться от этой идеи», — цитирует депутата газета Kp.ru.

Бурматов отметил, что благополучие питомца зависит от заботы хозяина и не измеряется в квадратных метрах. Он назвал предложенную сенаторами норму нереализуемой, так как согласно конституции жилище является неприкосновенным и проверить, сколько в нем живет животных, возможности нет.