Скончался петербургский скульптор Александр Пальмин

Санкт-Петербург, 14 июня. После продолжительной болезни в Санкт-Петербурге скончался заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин. Ему было 58 лет. Об этом сообщает официальный сайт государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Пальмин занимал пост ее ректора с 2009 по 2014 год.

«12 июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался Заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица» с 2009 по 2014 год, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин», ― говорится в сообщении.

Героями произведений Пальмина были, как правило, исторические личности – такие, как Петр Столыпин, Георгий Жуков, Сергей Королев, Александр Штиглиц. Он принял активное участие в создании монумента «Александр Невский» по проекту скульптора Валентина Козенюка. Памятник новгородскому князю был установлен на площади перед Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге в 2002 году.

Одной из последних работ Пальмина стал памятник солдатам Первой мировой войны, который был установлен в Пскове.

Скульптора похоронят 14 июня на Пундоловском кладбище в поселке Янино. Свои соболезнования его родным и близким уже высказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В Смольном отметили, что Пальмин готовил современное поколение дизайнеров в академии имени Штиглица.