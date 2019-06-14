Тимошенко подсчитала, когда Украина сможет догнать Польшу

Москва, 14 июня. Украина через пять лет сможет «жить хотя бы так, как живет Польша», если новым властям удастся реализовать все планы, считает депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Ранее Всемирный банк озвучил данные, согласно которым Украина является самой бедной страной Европы после Молдавии. При сохранении существующих темпов экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

«Если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от нее на всю жизнь», — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик выразила уверенность, что если удастся реализовать все планы с новым президентом, парламентом и правительством, «через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живет Польша».

Отметим, ранее был опубликован так называемый «Индекс несчастья» — антирейтинг стран с серьезными проблемами в экономике. Украина заняла в нем шестое место. Комментируя антирейтинг, депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик напомнил, что за пять лет президентства Петра Порошенко уровень бедности в стране стал в два раза больше, чем в Польше, а цены выросли в 2,5 раза — на 151%. Депутат подчеркнул, что такие показатели являются закономерным итогом работы киевских властей.

По словам академика Академии политических наук РФ, заведующего кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, в результате действий политиков, захвативших власть в 2014 году, «пенсии снизились почти в два, средняя зарплата в долларовом эквиваленте до сих пор не дотягивает даже до показателей 2013 года», передает RT. При этом, по его словам, «произошел рост цен на тарифы ЖКХ (в зависимости от конкретной отрасли) в 5—10 раз».