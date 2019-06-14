США направили в Оманский залив ракетный эсминец после атаки на танкеры

Вашингтон, 14 июня. После инцидента с нефтяными танкерами в Оманском заливе, США приняли решение отправить туда ракетный эсминец. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее, среди прочего, и за Ближний восток.

«Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи», ― говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Mason (DDG 87) представляет собой эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный управляемым ракетным вооружением. Среди прочего, он несет на борту ракеты «Томагавк».

Американское командование добавило, что 21 моряк с танкера Kokuka Courageous все еще находятся на борту другого эсминца ВМС США Bainbridge. В CENTCOM подчеркнули, что не потерпят никакого вмешательства в действия этого корабля.

В четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы, передавала «Газета.ру». По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.