Трамп заявил о предстоящей отставке пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 14 июня. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, заявил президент США Дональд Трамп. В своем заявлении он выразил надежду, что Сандерс будет участвовать в борьбе за пост губернатора штата Арканзас.

«Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас​​​. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса – она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!», ― написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Сандр заняла пост пресс-секретаря президента США 26 июля 2017 года, сменив на этом пост Шона Спайсера, проработавшего около полугода. Причиной отставки стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019