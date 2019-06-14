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Трамп заявил о предстоящей отставке пресс-секретаря Белого дома

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Трамп заявил о предстоящей отставке пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 14 июня. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, заявил президент США Дональд Трамп. В своем заявлении он выразил надежду, что Сандерс будет участвовать в борьбе за пост губернатора штата Арканзас.

«Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас​​​. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса – она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!», ― написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Сандр заняла пост пресс-секретаря президента США 26 июля 2017 года, сменив на этом пост Шона Спайсера, проработавшего около полугода.  Причиной отставки стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи на пост директора по коммуникациям в аппарате Белого дома.

 

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Автор: Антон Зарубин
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