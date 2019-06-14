ПМЭФ-2019 развенчал миф об изоляции России, признали в ЕС

Москва, 14 июня. Издание EU Reporter прокомментировало итоги состоявшегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, Россия и Китай ведут работу над созданием собственного мирового порядка и Запад, игнорируя этот процесс, делает хуже лишь себе.

В ходе ПМЭФ обсуждались самые разные темы включая отказ от доллара во взаимной торговле, сближение Китая и Россией и интеграция КНР с Евразийским Экономическим союзом. Европейское издание отметило, что сам факт прибытия на форум гостей из 145 стран мира развенчивает миф об «изоляции» России и ее президента Владимира Путина со стороны мирового сообщества.

EU Reporter отметил, что Россия окрепла в военном плане. Американские генералы даже полагают, что в отдельных областях РФ обогнала США. Что касается Китая, то он не только улучшает и модернизирует свою автомобильную промышленность, но и развивает собственные вооружения. Продолжающееся сотрудничество РФ и КНР видно невооруженным глазом, и оно продолжает развиваться – например, Пекин покупает оружие у Москвы.

Издание отметило, что вскоре после ПМЭФ прошли памятные мероприятия в Нормандии, где руководители Франции, США, Британии и Германии отметили 75-ю годовщину высадки союзных войск в Европе. Тот факт, что Россию не пригласили, говорит о попытке Запада игнорироваться складывающийся на востоке новый мировой порядок, пишет EU Reporter. Это лишь навредит Европе, отметили в издании

«В конце Второй мировой войны возник новый мировой прядок. Запад составил его основу, и это порядок существовал полвека. Мы напрасно игнорируем Восток. От этого будет хуже только нам. Москва и Пекин активно работают над созданием собственного мирового порядка, на знамени которого будет медведь и дракон», ― подводит автор итог статьи.

Напомним, что в этом году на ПМФЭ устремилось рекордное число гостей — более 20 тысяч! Интересно, что второй год подряд самая многочисленная делегация от западного мира представляла, как это ни парадоксально, США.