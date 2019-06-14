Своевременная реакция властей на дело Голунова разрушила планы оппозиции

Москва, 14 июня. Работа над правоприменительной практикой в будущем способна укрепить доверие общества к власти, считает депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, задержанный по подозрению в сбыте наркотиков, был освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, все обвинения с него сняты.

Позднее омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что освобождение Голунова показало, что власть слушает и слышит гражданское общество.

По мнению Ревенко, после разрешения ситуации с Голуновым законодатели и парламентарии, в первую очередь, должны провести ревизию и изучение правоприменительной практики по 228 статье УК РФ. Это также касается статей, регламентирующих ответственность за неправомерное возбуждение уголовных дел.

Депутат выразил мнение, что Госдуме необходимо сделать все возможное, чтобы максимально исключить злоупотребление полномочиями при применении подобных статей. Ревенко подчеркнул, что эта работа заключается не только в изучении правоприменительной практики, но и во внесении соответствующих поправок в действующее законодательство.

«Вот эту работу всю мы и должны проделать. Подобная работа должна укрепить доверие общества к институтам власти», — подытожил Ревенко.

Отметим, власти и уполномоченные органы сыграли ключевую роль в деле Голунова. Правительство увидело необходимость в усовершенствовании законодательства после того, как 11 июня с Голунова были сняты все обвинения, о чем заявлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что власть в этом деле проявила себя адекватно, так, как и должна была себя вести в этой ситуации. Он выразил мнение, что «некоторые оппозиционные политики не ожидали такой реакции властей, потому что на имени Ивана Голунова внесистемная оппозиция планировала мобилизовать людей на незаконные публичные массовые мероприятия».