ПВС сделал специальное заявление по поводу последних событий в Судане

Хартум, 14 июня. В Судане за последнее время были совершены две попытки переворота, сообщает Переходный военный совет (ПВС) страны, информирует Anadolu Agency.

Как отмечается в заявлении данной структуры, «нам удалось сорвать две попытки переворота за последний период».

«Мы удерживаем две группы военных, которые пытались совершить их», — сообщил ПВС в ходе пресс-конференции.

В Совете подчеркнули, что вооруженные силы страны остаются гарантом безопасности всего Судана. Только ПВС, отметили в Совете, отвечает за безопасность страны и ее народа, а не кто-либо другой.

Переходный военный совет также подчеркнул, что сидячая забастовка в Хартуме была местом провокации. Место, где проводилась забастовка, являлось опасной зоной для безопасности граждан. В связи с этим и было решено свернуть сидячую забастовку, пояснили в ПВС. После произошедших событий было проведено расследование, итоги которого будут обнародованы уже 15 июня. В ПВС решительно подчеркнули, что не принимают и не примут международную комиссию по расследованию произошедших событий.

В ходе пресс-конференции было заявлено, что социальные сети рассматриваются Советом в качестве угрозы безопасности Судана. Говоря о так называемом Центральном Комитете врачей Судана, в ПВС отметили, что данная организация является неуполномоченным и неофициальным органом, а публикуемая ею информация исходит от подстрекателей.

Как заявил ПВС, руководство Совета стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства. В ПВС также сделали акцент на том, что само понятие «военный» следует воспринимать как «защитник народа». Военный — не значит против народа, отметили в ПВС.

В ходе пресс-конференции также было отведено особое внимания действиям суданской оппозиции, в данном случае Союзу суданских профессионалов (другое название — «Ассоциация профессионалов Судана». — Прим. ФАН). В ПВС отметили, что представителями ССП трудно согласиться с Советом по поводу их сторонников. Кроме того, руководство ССП пытается разрушить систему безопасности и военную систему в Судане.

ПВС указал на то, что ССП как профсоюзу не хватает единого руководства или единства, сам же он не представляет весь суданский народ целиком. Несмотря на все действия представителей ССП, ПВС ценит и приветствует позитивные подходы профсоюза. Переходный совет также приветствует любое участие ССП в расследовании событий в районе «Колумбия», расположенном рядом с местом сидячей забастовки.

При этом ПВС было решено отвергнуть предложение ССП перенести переговоры в Аддис-Абебу. ПВС также призвал ССП возобновить переговоры в течение 24 часов, при том, что переходный совет выполнил многие требования профсоюза, чтобы вернуться к переговорам. В настоящее время ПВС ожидает ответа от эфиопского посредника о возобновлении переговоров с ССП. Точка разногласия с ССП также касается пропорций представительств при образовании Суверенного Совета после соглашения с ними (касательно его) полномочий. В ПВС также подчеркнули, что суданский народ не делегировал власть над страной ССП. В переходном совете отметили, что ряд оппозиционных партий из ССП, с которыми ПВС вел переговоры, и запланировали военный переворот в Судане. ПВС ранее уже вычислил определенные схемы, которые вели к мятежу.

В ПВС добавили, что Совет не будет подвергаться какому-либо внутреннему или внешнему давлению или политическому шантажу.