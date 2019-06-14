Путин наградил государственными наградами около 200 человек

Москва, 13 июня. Более двухсот человек из различных профессиональных сфер были награждены государственными наградами из рук российского президента Владимира Путина. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную служб орденом Почета был награжден постпред РФ при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили российского кардиолога, академика РАН Евгения Чазова – за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, президент присвоил музыканту Вячеславу Бутусову – солисту рок-группы «Наутилус Помпилиус» звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Напомним, что в мая орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени были награждены актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков, актриса Малого театра Людмила Полякова, а также артист ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудий Ходжоян. Отметим также, что ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен летчик-космонавт Алексей Леонов.