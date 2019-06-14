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Дети Судана получили сладкие подарки от российских дипломатов

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Дети Судана получили сладкие подарки от российских дипломатов

Хартум, 14 июня. Дети Судана получили сладкие подарки от братского российского народа в рамках гуманитарной акции «Из России с любовью».

Врио заведующего консульским отделом посольства РФ в Судане Александр Любакивский заявил, что «желает суданскому народу стабильности, безопасности и мира». Дипломат подчеркнул, что Россия готова поддержать братский суданский народ. Любакивский отметил традиционно крепкие связи и дружбу между Россией и Суданом, особенно в культурной и гуманитарной областях.

В рамках гуманитарной акции «Из России с любовью» суданские дети получили сладкие подарки — тульские пряники. Родители, которые участвовали со своими детьми в культурном мероприятии, поблагодарили российских дипломатов за подарки.

«Мы благодарим наших русских друзей, которые подарили нам сладости. Они слаще, потому что из России», — отметила одна из матерей.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг состоялось первое заседание Африканского дискуссионного клуба. Встреча была посвящена урегулированию кризиса в Судане. Как пояснил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, проект был запущен для обсуждения «без галстуков» вопросов развития стран Африки.

Посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг поблагодарил Москву за содействие мирному урегулированию политического кризиса в его стране.

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Автор: Олеся Волкова
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