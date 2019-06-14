Дети Судана получили сладкие подарки от российских дипломатов

Хартум, 14 июня. Дети Судана получили сладкие подарки от братского российского народа в рамках гуманитарной акции «Из России с любовью».

Врио заведующего консульским отделом посольства РФ в Судане Александр Любакивский заявил, что «желает суданскому народу стабильности, безопасности и мира». Дипломат подчеркнул, что Россия готова поддержать братский суданский народ. Любакивский отметил традиционно крепкие связи и дружбу между Россией и Суданом, особенно в культурной и гуманитарной областях.

В рамках гуманитарной акции «Из России с любовью» суданские дети получили сладкие подарки — тульские пряники. Родители, которые участвовали со своими детьми в культурном мероприятии, поблагодарили российских дипломатов за подарки.

«Мы благодарим наших русских друзей, которые подарили нам сладости. Они слаще, потому что из России», — отметила одна из матерей.

#السودان #سونا| روسيا تنفذ برنامجا ثقافيا وتقدم هدايا لأطفال السودان



قال رئيس القسم القنصلي لسفارة الاتحاد الروسي في السودان إلكساندر لوبوكيفسكي" انه يتمني للشعب السوداني الاستقرار والامن والسلام"، وقال خلال تدشين مبادرة فرحة العيد التي نفذتها السفارة بالخرطوم وامدرمان ان روسيا pic.twitter.com/djrbAXMkVB — SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) June 13, 2019

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг состоялось первое заседание Африканского дискуссионного клуба. Встреча была посвящена урегулированию кризиса в Судане. Как пояснил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, проект был запущен для обсуждения «без галстуков» вопросов развития стран Африки.

Посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг поблагодарил Москву за содействие мирному урегулированию политического кризиса в его стране.