Крым обрел железную дорогу с материковой Россией 

Москва, 14 июня. Полуостров Крым соединился с российской железнодорожной сетью. Рабочие осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке моста. Сразу же после этого по ним прошел тепловоз с вагонами.

Знаковое для всей страны событие произошло 11 июня — за сутки до важнейшего праздника Дня России. Утром строители произвели смычку железной дороги со стороны Керчи и Тамани. Так на арке Крымского моста были соединены железной дорогой два берега. Это означает, что Крым формально соединился с железнодорожной сетью РФ, так как теперь есть сквозное сообщение по первому железнодорожному пути.

По неясным причинам столь долгожданное событие не было освещено в СМИ, несмотря на то, что из Тамани в Крым несколько раз прошли грузовые составы, груженые щебнем. Инфоцентр «Крымский мост» также не проинформировал об окончании строительства первой железнодорожной ветки.

Отметим, что в настоящее время продолжается строительство второй ветки железнодорожной части моста: строителям предстоит уложить около 8 километров рельсов. Вероятно, о соединении Крыма и России железной дорогой будет официально объявлено после окончания всех работ.

Ранее и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян сообщил, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9–10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения. Однако глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что поезда на полуостров, вероятно, пойдут раньше обозначенного срока из-за усиленных темпов работ на железнодорожной части моста.

