МИД Швейцарии дал оценку отношениям с Россией

Женева, 13 июня. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис намерен посетить Россию с рабочим визитом 18-19 июня. В ходе он проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также проведет церемонию открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве. Об этом сообщило швейцарское внешнеполитическое ведомство.

Как отметили в федеральном департаменте иностранных дел, отношения между Россией и Швейцарией являются «насыщенными и разносторонними».

«Федеральный советник Иньяцио Кассис нанесет 18-19 июня 2019 года рабочий визит в Россию, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и примет участие в открытии нового здания посольства Швейцарии в Москве», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Кроме Кассиса в церемонии открытия посольства примут участие председатель Комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди и депутат Национального совет (нижняя палата) Фабиан Молина.

С 18 по 20 июня россияне смогут посетить новое здание швейцарского посольства, где дипломаты расскажут им о своей работе, а также особенностях политики и экономики Швейцарии, как и российско-швейцарских отношениях. Российские дипломаты в ходе визита своих швейцарских коллег планируют обсудить широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и ряда международных проблем.