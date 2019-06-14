Власть и юридически, и политически повела себя грамотно в деле Голунова

Москва, 14 июня. Представителям внесистемной оппозиции не удалось мобилизовать людей на незаконные массовые мероприятия, поскольку они не ожидали такой реакции российских властей на дело Ивана Голунова, считает политолог Иван Мезюхо.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, задержанный по подозрению в сбыте наркотиков, был освобожден из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, все обвинения с него сняты.

Мезюхо в интервью Nation News подчеркнул, что власть в этом деле проявила себя адекватно, так, как и должна была себя вести в этой ситуации.

«Думаю, что некоторые оппозиционные политики нашей страны не ожидали такой реакции властей, потому что на имени Ивана Голунова внесистемная оппозиция планировала мобилизовать людей на незаконные публичные массовые мероприятия. Этого сделать им не удалось. Безусловно, власть и юридически, и политически повела себя грамотно», — подчеркнул политолог.

Мезюхо особо обратил внимание на то, что государство обязано обеспечивать защиту своих граждан, и закон для всех един. В связи с этим ни у журналистов, ни у гражданских активистов не может быть особых прав по сравнению с другими гражданами РФ в плане поведения в публичных местах.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отметила, что освобождение Голунова показало, что российские власти слушают и слышат гражданское общество.

«Это дело показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, что она способна оценить ошибки, наказать виновных и сделать выводы. Это очень хороший знак», — заявила омбудсмен.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился снять с должности двух высокопоставленных сотрудников МВД из-за дела Голунова.