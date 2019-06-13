ФАН публикует видео пожара на территории Измайловского кремля

Москва, 13 июня. Пожар в вернисаже у стен Измайловского кремля в Москве потушен. Причиной возгорания мог стать тополиный пух и непотушенный окурок. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, пожар на Измайловском шоссе, 73 Ж, был локализован в 23.04, а спустя девять минут полностью потушен. Согласно последним данным, площадь возгорания составила 50 кв. метров.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении спасателей.

Генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков сообщил РИА Новости, что задымление произошло в одном из офисов из-за возгорания тополиного пуха. По его словам, из-за установившейся в столице жары пуха сейчас больше, чем ожидалось. По предварительным данным, к возгоранию пуха привел выброшенный кем-то непогашенный окурок.