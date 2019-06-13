Путин дал гражданство сестрам-княжнам известной флорентийской фамилии Строцци

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу президента, в российское гражданство приняты княжны Ирина Луиза и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци.

Комментируя документ, Наталия сообщила ТАСС, что «это замечательная новость».

Среди предков новых гражданок РФ со стороны отца есть Папы Римские и кардиналы, а также предположительно послужившая моделью для портрета Джоконды кисти Леонардо да Винчи Лиза Герардини. И Наталия, и Ирина знают русский язык и говорят почти без акцента, часто бывают в России.

Живущая во Флоренции семья Строцци играет большую роль в распространении русской культуры в регионе. В частности, они организовали несколько крупных художественных выставок.

Согласно указу президента РФ, российский паспорт получили 70 человек, в том числе граждане Афганистана, Армении, Таджикистана, Казахстана. Российской гражданство, в частности, получил американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд. Мужчина также занимается переводческой деятельностью, в частности стихотворений Александра Пушкина, передавала «Газета.ру».

Также глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ внука мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко, который является гражданином Франции.