«Нафтогаз» назвал «абсурдными» предложения «Газпрома» о мировом соглашении

Киев, 13 июня. Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко оценил сообщения заключении мирового соглашения с «Газпромом».

Российский министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что Россия готова подписать мировое соглашение с Украиной. По его словам, подписание такого документа стало бы ключевым фактором для развития двустороннего сотрудничества. Также он предложил Киеву продлить газовый контракт на действующих условиях.

По словам Витренко, Киев пока не получал подобных предложений, однако он предположил, что речь идет об уже озвученных ранее условиях мирового соглашения, которое предполагает отмену решений предыдущих арбитражей по контрактам на транзит и поставку газа.

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати», — написал Витренко в своем Facebook, назвав это предложение «абсурдным».

По его словам, договор о транзите газа не должен быть подписан на действующих условиях, так как это невыгодно для Украины.

Напомним, 19 октября 2018 года украинские власти приняли решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ.

Ранее «Нафтогаз» заявил о нехватке средств для пополнения запасов газа на зиму. При этом глава компании Андрей Коболев пожаловался на правительство Украины, которое потребовало выплатить 90% прибыли «Нафтогаза» в качестве дивидендов до конца июня 2019 года.