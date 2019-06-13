Сильный пожар произошел в музейном комплексе Измайловского кремля в Москве

Москва, 13 июня. Одно из зданий Измайловского Кремля загорелось в четверг в Москве, сообщили в главном управлении МЧС по столице.

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73 Ж, поступило в 22.14. По данным спасателей, ЧП пожар возник «на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности».

Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент огонь удалось локализовать.