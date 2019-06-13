Трамп продлил санкции против Белоруссии

Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год санкции против Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идет о санкциях, введенных на основании указа 13 405, подписанного президентом Джорджем Бушем-младшим 16 июня 2006 года.

В заявлении Трампа отмечается, что действия белорусских политиков продолжают представлять «необычную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». В связи с этим было принято решение о продлении ограничительных мер, передают «Известия».

Введенные против Белоруссии санкции в октябре 2015 года были приостановлены в отношении некоторых компаний. После этого американские власти периодически продлевают срок действия решения о смягчении антибелорусского санкционного режима.

В феврале этого года санкции против Белоруссии на год продлил Евросоюз. Это касалось запрета на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы «для внутренних репрессий». Параллельно Совет ЕС продлил разрешение на закупку Минском биатлонного оборудования в странах Евросоюза.

Неделей ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, поскольку это нарушит равновесие сил в регионе. При этом, как передавал RT, министр отметил, что Белоруссии непонятна цель США.