Москва, 13 июня. Правоприменительная практика по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за фальсификацию доказательств, будет рассмотрена профильными комитетами Государственной думы. Политолог Наум Телешевский прокомментировал принятое после завершения дела журналиста Ивана Голунова решение российского правительства.

Отметим, что власти и уполномоченные органы сыграли ключевую роль в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова, с которого были сняты все обвинения и прекращено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотиков. Правительство увидело необходимость в усовершенствовании законодательства после того, как 11 июня с Голунова были сняты все обвинения, о чем заявлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Начало работы профильных комитетов по устранению несовершенств, имеющихся в законе об ответственности за фальсификацию доказательств, анонсировал спикер нижней палаты парламента Госдумы Вячеслав Володин. Чтобы улучшить действующее законодательство, компетентные органы в настоящее время осуществляют грамотные и своевременные действия. Проведенный либералами 12 июня в Москве незаконный митинг на фоне принимаемых мер выглядит абсолютно нецелесообразно. Власти РФ, показав готовность прислушиваться к обществу, поставили оппозицию на место своей оперативной реакцией на дело Ивана Голунова.

Политолог Наум Телешевский прокомментировал намерение Государственной думы подвергнуть доскональному усовершенствованию и изучению закон о привлечении к ответственности за заведомо ложные доказательства в уголовном деле.

Как отметил специалист, правительство дало адекватную и своевременную оценку происходящему. Кроме того, глава государства Владимир Путин освободил от занимаемой должности двух генералов, напомнил Телешевский.

«Видимо, этот вопиющий факт как никакой другой показал, что сигнал проходит и принимается, — резюмировал политолог. — Все очень адекватно по реакции», передает издание «Политэксперт».

Напомним, что участниками несанкционированной акции в Москве были также и финансируемые западными НКО сотрудники изданий, среди которых такие СМИ, как «Радио Свобода», BBC, «Настоящее время». Все они и были организаторами несанкционированного «марша в поддержку Голунова». Их присутствие указывает на иностранное вмешательство, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Запад, уцепившись за дело Голунова, попытался раскачать ситуацию в стране, однако план потерпел полное фиаско, так как власти РФ превыше всего ставят справедливость и закон, а также непрерывно совершенствуют законодательство.