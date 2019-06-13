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Боевики в Сирии обстреляли провинции Хама и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли провинции Хама и Латакия

Дамаск, 13 июня. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают нарушать режим прекращения огня, установленный в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он рассказал, что обстрелам подверглись провинции Латакия и Хама, а также город Алеппо.

«В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-Эль-Бордж, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды)», ― рассказал Купчишин​​​.

Он добавил, что на территории Сирии продолжается работа по мирному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении нормальной жизни. Гуманитарные акции за последние сутки не проводились.

Напомним, что с полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны введен режим прекращения огня. Тем не менее, ряд экстремистских группировок, действующих в этой зоне, продолжают артиллерийские обстрелы.

ЦПВС призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Автор: Антон Зарубин
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