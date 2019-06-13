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Россия

В России хотят ужесточить наказание за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарств

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В России хотят ужесточить наказание за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарств

Москва, 13 июня. Законопроект о привлечении к административной ответственности за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарств внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, поправки предлагается внести в КоАП РФ, дополнив кодекс статьей 6.16.2. Согласно пояснительной записке, по новой статье штраф грозит за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарственных препаратов из-за того, что на основе кодеина производят наркотик дезоморфин.

Штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч рублей; для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей. 

Кодеин — алкалоид опиума, вещество, обладающее обезболивающим и слабым наркотическим эффектом. Кодеин используется не только для производства анальгетиков, он также применялся и при изготовлении лекарств против кашля и простуды.

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Автор: Олеся Волкова
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