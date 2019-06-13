Трамп заявил, что еще рано думать о заключении сделки с Ираном

Вашингтон, 13 июня Президент США Дональд Трамп поблагодарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ за то, что тот собирается посетить Иран и провести переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Глава США отметил, что сейчас вести переговоры с руководством Ирана преждевременно.

«Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже!», ― написал Трамп в своем Twitter.

Власти США ранее обвинили Иран в нападении на два танкера в районе Оманского залива.

Руководство Ирана уже неоднократно заявляло, что не собирается отказываться от своей ракетной программы даже под давлением США. Иранский лидер Хасан Роухани в своей недавней речи ладе пригрозил американскому руководству судьбой бывшего иракского главы Саддама Хуссейна.

Напомним, что в четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы, передавала «Газета.ру». По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, сообщил журналистам, что с Ираном по данному вопросу контактов не было.