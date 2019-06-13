Источник в полиции назвал приоритетную версию убийства жены экс-вратаря СКА Соколова

Санкт-Петербург, 13 июня. Данные о нападении сына хоккеиста Максима Соколова на свою мать известны только слов младшего брата, на данный момент эта версия является приоритетной, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили под Петербургом. По предварительным данным, на нее напал старший сын Соколова — 18-летний юноша, который играет на позициях голкипера в петербургском клубе СКА-1946. Об этом заявил полиции младший сын Соколова.

Источник ФАН в правоохранительных органах подчеркнул, что в данный момент все, что касается нападения: то, что старший сын напал на мать, а потом попытался убить себя, известно исключительно со слов младшего сына. Все остальные данные станут известны после проведения ряда экспертиз.

«Пока дело возбуждено только по факту убийства. Основная версия, да, по старшему сыну. Но пока это только версия», — заявил источник.

Как сообщалось ранее, когда вооруженный ножом юноша напал на мать, за помощью к соседям побежал его младший брат. Но помешать подростку не успели: он перерезал матери горло. Ее тело было обнаружено в их доме в деревне Романовка, рядом с ней был найден и Соколов-старший.

Подросток был госпитализирован в реанимацию во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения шеи, левосторонний пневаторокс, сочетанную травму, резаные ранения обоих кистей и колотое ранения груди.

Позднее СМИ сообщили, что следователи подвергли сомнению версию, рассказанную младшим братом. В частности, раны у Соколова-старшего якобы не похожи на те, которые можно было бы нанести себе при попытке суицида.