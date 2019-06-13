Голикова поручила разработать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Москва, 13 июня. Вице-премьер России Татьяна Голикова распорядилась создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом следует из протокола заседания Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

Для создания системы будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, а также экспертные организации.

Рабочая группа должна определить понятие «долговременный уход», а также разработать единый подход к установлению лиц, нуждающихся в долговременном уходе.

Поиск нуждающихся в долговременном уходе будет осуществляться с помощью базы данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ. В свою очередь министерство здравоохранения РФ подготовит рекомендации по организации медпомощи на дому пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию. Министерству труда и социальной защиты РФ предстоит подготовить программу переобучения персонала, задействованного в системе долговременного ухода.