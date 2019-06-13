Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

В России изменят состав потребительской корзины

37
0 Оставить комментарий

В России изменят состав потребительской корзины

Москва, 13 июня. Российские власти намерены пересмотреть состав продуктовой корзины, заявил в четверг министр труда Максим Топилин.

По его словам, современная продуктовая корзина была сформирована в конце 90-х годов, поэтому в ней преобладают дешевые и калорийные продукты. Теперь же правительство хочет сделать упор на более здоровое питание — снизить долю картофеля, хлеба и сахара, но в то же время увеличив долю молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов.

Ожидается, что конкретные предложения будут сформулированы к концу этого года. Топилин уверен, что в ходе пересмотра объем продуктовой корзины будет увеличен.

«Если говорить о максимальном увеличении, то оно составит до 17-18%. Это агрессивный прирост потребительской корзины, такого никогда не было. За этим идет повышение МРОТ и некоторых социальных пособий», — рассказал министр KP.ru.

Напомним, что в апреле вице-премьер Татьяна Голикова заявила о разработке законопроекта, призванного сформировать идеологию здорового питания. При этом она добавила, что председателем правительства Дмитрием Медведевым принято решение закрепить полномочия по контролю качества питания за Роспотребнадзором.

Продуктовая корзина — это примерный набор товаров, необходимых человеку для поддержания здоровья и жизнедеятельности. Исходя из размера потребительской корзины, власти рассчитывают прожиточный минимум.  

 

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров