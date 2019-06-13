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Россия

Путин учредил медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне»

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Путин учредил медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне»

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг.». Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ... постановляю ... учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг.», ― говорится в документе, опубликованном на сайте.

Данной медалью будут награждаться ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение главы министерства культуры РФ Владимира Мединского по созданию рабочей группой, которая будет освещать мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая 2020 года в России отметят всенародный праздник, в этот день Победе российского народа над фашистской Германии и ее союзниками исполнится 75 лет. 

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Автор: Антон Зарубин
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