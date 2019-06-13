Принца Гарри заметили в объятиях певицы Риты Оры

Лондон, 13 июня. Певица Рита Ора на благотворительном вечере в Лондоне оказалась в объятиях принца Гарри, который пришел на мероприятие без своей супруги Меган Маркл.

В лондонском дворце Хэмптон-корт состоялся благотворительный вечер под названием Sentebale Audi Concert, посвященный борьбе со СПИДом в африканских странах. Мероприятие посетили мировые звезды, среди которых были Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора, а также внук британской королевы.

Принц Гарри на вечере представил свою благотворительную организацию Sentebale, главной целью которой является помощь детям с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.

Герцог Сассекский радушно встречал гостей, однако особое внимание он уделил певице Рите Оре. На странице звезды в Instagram позднее появились фотографии, на которых принц Гарри мило общается с певицей и крепко обнимает ее.

В четверг стало известно, что Меган Маркл вновь оказалась в центре скандала, решив отметить рождение своего ребенка на широкую ногу, по-голливудски. Как сообщала «Газета.ру», герцогиня Сассекская устраивает вечеринку в честь Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Как и в случае с праздником во время ее беременности, новое мероприятие пройдет в отеле в США.

Ранее подруга королевской семьи Лиззи Канди рассказала, что принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Маркл. По ее словам, после свадьбы Маркл запретила супругу общаться со многими приятелями. Канди добавила, что герцогиня Сассекская плохо влияет на принца Гарри.