Путин распорядился повысить зарплаты российским судьям

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о повышении зарплат судьям. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей», — говорится в тексте указа.

Отметим, что повышение зарплат коснется судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ предложило с 1 октября проиндексировать зарплаты госслужащим на 4,3% — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции.

Минтруда предлагает повысить оклады сотрудникам министерства иностранных дел, а также другим госслужащим в соответствии с классным чином и занимаемой должностью. Ведомство уже подготовило проект постановления правительства. Индексация должна происходить из предусмотренных в бюджете средств.